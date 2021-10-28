Курск, , 13:24 — REGNUM В Курской области 28 октября зарегистрировано 334 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на девять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 65 тыс. 152 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления был 56 тыс. 581 пациент, в том числе 173 — за последние сутки.

Скончались 1590 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.