Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Эрмитаж попросил прокуратуру Санкт-Петербурга проверить действия посетителя, который самовольно повесил на стену в Военной галерее 1812 года в Зимнем дворце собственную фотографию, стилизованную под портрет участника Отечественной войны 1812 года. Об обращении в прокуратуру 28 октября сообщили в пресс-службе музея.

Instagram.com/smorodin.kir «Портрет» посетителя в Эрмитаже (цитата из Instagram)

Инцидент произошел еще 20 октября, но известно о нем стало только через неделю.

«Лист с данным изображением на стене галереи был замечен музейным смотрителем, после чего немедленно снят. Несмотря на это, посетитель успел произвести фотосъемку размещенного им объекта, с последующей публикацией информации в социальной сети», — рассказали в Эрмитаже.

Установить личность нарушителя не составило труда — в Эрмитаже всё пространство находится под присмотром многочисленных камер видеонаблюдения. Все собранные материалы переданы в прокуратуру с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе — в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества.

Как стало известно, неблаговидный поступок совершил Кирилл Смородин, молодой человек в 2017 году совершил кругосветное путешествие и за полтора года посетил 22 страны. О своих путешествиях он рассказывал в своих каналах в социальных сетях. Однако после того, как стало известно о его выходке в Эрмитаже, путешественник удалил свой Instagram-аккаунт. Что подтолкнуло молодого человека на этот шаг, неизвестно.