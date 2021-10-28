Москва, , 13:22 — REGNUM Советский и российский актер, народный артист России Борис Щербаков снова госпитализирован с пневмонией в Москве. Об этом 28 октября сообщает Телеграмм-канал «Mash».

Борис Щербаков Скриншот с YouTube

"Бориса Щербакова вновь госпитализировали с пневмонией в Москве», — говорится в сообщении и напоминается, что 71-летний актер уже попадал в августе нынешнего года в больницу двусторонним воспалением лёгких.

Также указывается, что в данный момент Щербаков снова находится в больнице с пневмонией средней тяжести и небольшим поражением лёгких.

Кроме того, отмечается, ПЦР-тест актера на коронавирус ещё не готов и ситуация осложняется «проблемами с сердцем и прочими сопутствующими заболеваниями».