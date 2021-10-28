Кызыл, 28 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Прокуратура Тувы инициировала законопроект о предоставлении детям-сиротам социальной выплаты на приобретение жилья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, принимаемые властями меры не позволяют полностью решить этот вопрос.

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«Существующий рынок вторичного жилья не обеспечивает требуемые объемы, а строительство домов и процедура передачи их детям-сиротам требует значительного времени», — отметили в прокуратуре.

Законопроект предусматривает право сирот, достигших 23 лет на социальную выплату, удостоверенную сертификатом. Средства они смогут потратить на покупку квартиры, площадью не менее 33 кв. метров.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, документ позволит защитить права сирот, которые так и не дождались положенного им по закону жилья. Результаты рассмотрения законопроекта находятся на личном контроле прокурора республики Сергея Дябкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве ранее возбудили уголовное дело за непредоставление квартир сиротам по статье «Халатность». Потерпевшими по делу признаны более 1,3 тыс. человек.

Подробнее: В Туве потерпевшими по делу о халатности чиновников признаны 1,3 тыс. сирот

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