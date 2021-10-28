Москва, , 13:28 — REGNUM Солист группы The Hatters Юрий Музыченко назвал причину своей алкогольной зависимости. Об этом 28 октября пишет издание StarHit.

Группа The Hatters Скриншот с YouTube

По словам Музыченко, в проблемах его жизни, а также целого поколения виноват солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. «Жизнь мне нафиг поломал… Он во всех песнях пел, что алкоголик волосат, угрюм, вонюч… Он же вложил в меня это», — заявил артист.

Ранее суд отказал в удовлетворении иска бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс против Сергея Шнурова по делу о правах на исполнение хитов коллектива. Представители артистки обжаловали решение суда.

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