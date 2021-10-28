Ростов-на-Дону, 28 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ДТП с возможным участием депутата Госдумы РФ — бывшим главой администрации Ростова-на-Дону Виталием Кушнарёвым («Единая Россия»). Об этом сообщается на сайте ведомства 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

С обращением о тщательной проверке дорожной аварии, в результате которой пострадала пожилая женщина, к следователям обратился депутат Законодательного собрания Ростовской области.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о проводимой по данному факту проверке. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА REGNUM отмечает, что инцидент произошёл в Ростове-на-Дону 23 октября. По некоторым данным, авария случилась на проспекте Королёва. Сам народный избранник опроверг появившуюся в СМИ информацию о своём участии в ДТП. По его словам, на улице Горького пенсионерка спускалась с бордюра, подвернула ногу и упала. Сам же Кушнарёв, по его утверждению, оказал женщине помощь и вызвал медиков.