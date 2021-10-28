Вольск, Саратовская область, 28 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В городе Вольске предприятие, специализирующееся на производстве мела, более двух лет уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма ущерба составила свыше 19 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

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В бухгалтерском учете предприятия в период с 1 апреля 2018 года по 30 сентября 2020 года в целях уклонения от уплаты налога отображали выполнение работ и оказание услуг с фиктивными контрагентами для дальнейшего применения налоговых вычетов по НДС. Затем была составлена налоговая декларация за третий квартал 2020 года, в которой содержались заведомо ложные сведения относительно суммы налога, подлежащей уплате в бюджет и размере налогового вычета. Данную декларацию представили в налоговый орган. Размер неуплаченного налога на добавленную стоимость составил более 19 млн рублей.

В отношении руководства общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, с января 2016 года по декабрь 2018 года индивидуальный предприниматель, занимающийся производством нерафинированных растительных масел и их фракций, предоставлял в налоговые органы декларации, в которых указывал заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивных сделкам с 19 контрагентами.

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