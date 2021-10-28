Чебоксары, , 13:18 — REGNUM В Алатырском районе Чувашии бывшего сотрудника полиции подозревают в даче взятки врачу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал экс-сотрудник межмуниципального отдела МВД «Алатырский». Следствие полагает, что 31 января 2020 года в Алатыре подозреваемый обратился к одному из врачей ЦРБ с просьбой выдать ему справку об освобождении от работы до 14 февраля 2020 года.

По данным правоохранителей, за эту услугу подозреваемый перевёл сотруднику больницы 2 тыс. рублей, при этом оснований для освобождения от службы у него не было.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Дача мелкой взятки»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы полиции, которую подозревают в покушении на мошенничество на 3,3 млн рублей. Расследование продолжается.

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