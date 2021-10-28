Уфа, 28 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Приговор лжеэлектрику, который обманывал пожилых людей, намерены обжаловать в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Pixabay.com Пенсионеры и деньги

В суде было установлено, что 23-летний фигурант уголовного дела изготовил, оформив на себя, удостоверение сотрудника организации электрических сетей. Он посещал квартиры пенсионеров и вводил их в заблуждение относительно аварийного состояния электрической поводки и возможности ее возгорания. Таким образом он убеждал пожилых граждан в необходимости установки сетевого фильтра.

«Обманутые граждане приобретали у него приборы за 7 999 рублей, между тем их реальная стоимость составляла 790 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что всего обвиняемому удалось обмануть трех жителей г. Учалы. Общая сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Фигурант уголовного дела свою вину признал и возместил причиненный ущерб.

В результате суд признал его виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Прокуратура посчитала данный приговор слишком мягким, поэтому намерена обжаловать его в апелляционном порядке.