Москва, 28 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за лесные пожары правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

Предлагается определить в качестве обязательного криминообразующего признака причинение значительного ущерба, под которым будет пониматься стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по утвержденным правительством Российской Федерации таксам и методике и превышающая 10 тыс. рублей. Крупным ущербом будет считаться ущерб в 50 тыс. рублей.

Кроме того, согласно поправкам уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб наказываются штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.