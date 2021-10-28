Варшава, , 13:17 — REGNUM Евросоюз ещё относительно долго будет идти по пути централизации, а он предполагает приоритет права ЕС над национальным правом, Польше придётся смириться с этим, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 октября, комментируя решение суда ЕС в отношении Польши.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, суд Евросоюза обязал Польшу выплачивать штрафы в размере 1 млн евро в сутки — это санкция за невыполнение решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.

« История с Польшей поучительна для многих рьяно стремящихся в Европейский союз государств, но прежде всего я вижу в ней урок для Украины. На Украине есть те, кто хорошо понимает, что путь в ЕС — это путь лишения страны суверенности. Они, тем не менее, не просто идут, а пытаются бежать по этому пути, потому что главная цель нынешней украинской элиты не благо для Украины, а сохранение себя у власти. Это, как они считают, можно обеспечить, полностью присягнув Западу, а членство в ЕС — одна из составляющих этой «присяги».