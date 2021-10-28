Варшава,
28 октября 2021, 13:17 — REGNUM Евросоюз ещё относительно долго будет идти по пути централизации, а он предполагает приоритет права ЕС над национальным правом, Польше придётся смириться с этим, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 октября, комментируя решение суда ЕС в отношении Польши.
Польша
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, суд Евросоюза
обязал
Польшу выплачивать штрафы в размере
1 млн евро
в сутки
— это
санкция за невыполнение решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
«История с Польшей поучительна для многих рьяно стремящихся в Европейский союз государств, но прежде всего я вижу в ней урок для Украины. На Украине есть те, кто хорошо понимает, что путь в ЕС — это путь лишения страны суверенности. Они, тем не менее, не просто идут, а пытаются бежать по этому пути, потому что главная цель нынешней украинской элиты не благо для Украины, а сохранение себя у власти. Это, как они считают, можно обеспечить, полностью присягнув Западу, а членство в ЕС — одна из составляющих этой «присяги».
Есть, однако, на Украине и много тех, кто испытывает по поводу членства их страны в ЕС иллюзии. Вот их решение Суда Евросоюза и призвано развенчать. ЕС ещё относительно долго будет идти по пути централизации, а он предполагает приоритет права ЕС над национальным правом. Этот путь в перспективе тупиковый, Европа может сохраниться, только если её основу будут составлять суверенные государства, но сейчас реальность такова, какова она есть и какой её констатировал Суд ЕС. Польше придётся смириться с этим«, — отметил Михаил Демурин.