Москва, , 13:16 — REGNUM В России кампания по информированию граждан о вакцинации от COVID-19 ведется полностью и постоянно, заявил 28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

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Ранее газета «Ъ» со ссылкой на источники сообщила, что внутриполитический блок администрации признал прошлый подход неэффективным и разрабатывает новый.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, суточный прирост выявляемых в России заражений коронавирусом резко увеличился.

За сутки зафиксировано 40 096 новых случаев заражения, что является самым высоким показателем за весь период распространения вируса. Днём ранее выявили существенно меньше заражений — 36 582. Суммарное число выявленных случаев достигло 8 392 697.