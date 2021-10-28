Москва, 28 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют увеличить расходы на медицину. Об этом 28 октября заявила заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Елена Хавкина на заседании комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Соответствующие меры предусмотрены в проекте бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

«Проект бюджета на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 65,1 млрд рублей или на 8,6% и составит 826,4 млрд рублей. В 2021 году бюджет наш составлял 761,3 млрд рублей. Это общий бюджет их двух источников — бюджета Москвы и средств фонда обязательного медицинского страхования, если сравнивать с показателями 2010 года, то объёмы финансирования московского здравоохранения будут увеличены более чем в четыре раза», — сказала Хавкина.