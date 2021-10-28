Сеул, 28 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. 28 октября в столице Южной Кореи состоялось второе заседание совместного политического совета Южной Кореи и Франции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, южнокорейскую сторону представил представитель МИД Южной Кореи Чо Ён Му, а французскую — директор Департамента устойчивого развития МИД Франции Филипп Лакост.

В ходе встречи представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в различных областях, включая здравоохранение, науку и технологии, информационные и коммуникационные технологии и изменение климата.

Известно, что второе заседание комитета состоялось спустя шесть лет после проведения первого заседания в 2015 году.