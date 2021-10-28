Екатеринбург, 28 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Свердловской области оштрафовали акционерное общество «Федеральная пассажирская компания». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Neu-Zwei Поезд

В ходе проверки установлено, что в январе 2021 года температура воздуха в вагонах одного из поездов была слишком низкой. Это и стало причиной вынесения перевозчику административного наказания. Температура в поезде составляла +12−13°C вместо положенных 20 °C.

Пассажирская компания признала, что температура в вагонах состава была слишком низкой. Однако ответчик оправдывал это морозами на улице, которые в тот день якобы составляли — 39°C

Судью такие доводы не убедили. Решение суда первой инстанции осталось без изменений. Перевозчику выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.