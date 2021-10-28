Душанбе, , 13:13 — REGNUM Пекин поможет Душанбе построить военную базу на таджико-афганской границе. Об этом 27 октября сообщил на заседании парламента Таджикистана первый заместитель главы МВД Таджикистана Абдурахмон Аламшозода.

На границе Афганистана и Таджикистана

«В рамках соглашения о сотрудничестве между двумя странами Китай предоставит грантовую помощь для строительства в ущелье Вахан Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области», — рассказал Аламшозода.

Он сообщил, что новая база предназначена для размещения группы быстрого реагирования сил таджикского МВД. Китайская сторона поставит необходимое оборудование. Его освободят от таможенных пошлин. На строительство базы планируется потратить порядка $9 млн.

Стоит отметить, что ранее Китай и Таджикистан договорились о совместном переоснащении пограничных пунктов пропуска на таджикской границе. В сентябре президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что рассчитывает на укрепление отношений Душанбе и Пекина.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Афганистана попросили Таджикистан не вмешиваться в дела Кабула