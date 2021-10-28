Москва, 28 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Правительство России направит около 750 млн рублей десяти регионам РФ, сообщил 28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Средства пойдут на выполнение обязательство по социальным контрактам.

«Бюджетные средства позволят осуществить выплаты по не менее чем 7 тыс. социальных контрактов. Больше людей смогут воспользоваться этой поддержкой», — сказал он.

Мишустин напомнил, что в рамках контрактов жители смогут повысить квалификацию, открыть дело, приобрести полезные навыки.