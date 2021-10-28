Ульяновск, , 13:08 — REGNUM В Ульяновской области ежедневно регистрируют несколько сотен случаев заражения коронавирусом и вылечившихся от ковида. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

По сведениям на 28 октября, с начала пандемии в Ульяновской области официально 93 947 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за 561 житель заразился SARS-CoV-2 за последние сутки.

Читайте также: В Ульяновской области в нерабочие дни усилят работу служб экстренной помощи

Вылечились 82 957 пациента, из них за последние сутки выписаны 450 человек. Доля выздоровевших в регионе составила 88,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Ульяновской области умерли 2967 жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом