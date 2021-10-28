Асбест, Свердловская область, 28 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Свердловской области ищут мужчину, который изнасиловал пожилую местную жительницу. Об этом сообщают в пресс-службе областного СУ СКР.

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После совершения преступления летом 2021 года мужчина скрылся с места преступления. По факту произошедшего потерпевшая написала заявление в полицию. В ведомстве составили фоторобот преступника, однако его личность не удалось установить до сих пор.

По описанию свердловчанки, насильник был одет в куртку и шорты темного цвета. На ногах присутствовали темные кроссовки. На вид мужчине около 35 лет, его рост составляет 170−175 сантиметров.

СКР убедительно просит граждан, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения злоумышленника, сообщить об этом в следственный отдел по городу Асбесту или в полицию.