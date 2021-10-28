Москва, , 13:07 — REGNUM Российский рынок ипотеки обладает огромным потенциалом роста, однако в ситуации падения доходов населения рост его закредитованности чреват большими рисками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала высказывание главы Сбербанка Германа Грефа об ипотечной недокредитованности в России.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если сравнивать с другими странами, то да, у нас невысокие показатели ипотечного портфеля в процентах от ВВП в сравнении с другими странами, — сказала Школьная. — На декабрь 2020 года объем ипотечного портфеля в России составлял порядка 8,7% от ВВП. В Германии этот показатель превышает 40%, в США — 60%, в Канаде — 80%, в Швейцарии — 120%. Если проводить простые сравнения, то да, у нас огромный потенциал для роста. Только есть очень важный момент — способность населения обслуживать кредиты».

По ее словам, если реальные доходы населения не растут, а падают, то рост закредитованности может быть связан с большими рисками.

«Иными словами, ипотека — это не вещь в себе. Это мощный инструмент, но его потенциал раскрывается наиболее полно, когда растет экономика страны в целом», — сказала Школьная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России нельзя говорить об ипотечной недокредитованности населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Банки РФ могут снова ужесточить требования к заемщикам – эксперт