Анкара, 28 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Одному из турецких поставщиков временно запретили поставлять мандарины в Россию, но это решение не касается всех поставок этих фруктов. Об этом сообщили 28 октября в минсельхозе Турции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мандарины в торговой сети

В турецком министерстве прокомментировали решение Роспотребнадзора временно приостановить ввоз в страну турецких мандаринов. Официального уведомления от российской стороны в ведомстве пока не получали.

«Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено — такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации», — сказал представитель министерства РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор объявил о приостановке с 29 октября ввоза в Россию мандаринов от турецкого производителя Fikret degirmenci. Во фруктах нашли превышение по пестициду хлорпирифосу.

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