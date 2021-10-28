Москва, , 13:10 — REGNUM Москва не жалеет средств на финансирование медицины. Об этом 28 октября заявила заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина на заседании комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Развитие здравоохранения является приоритетом у столичного правительства. Каждый москвич должен получать качественную медицинскую помощь и город не жалеет на это средств», — сказала Хавкина.

По её словам, Москва не меняла такой подход даже в период пандемии, продолжая инвестировать в медицину.

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