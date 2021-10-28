Москва, , 13:06 — REGNUM Энергетический кризис не удастся преодолеть очень быстро, и поэтому дальнейший рост мировых цен на алюминий выглядит весьма вероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Алюминий

«Производство алюминия очень энергоемкое, поэтому рост цен на электроэнергию и ее дефицит сильно сказываются на выработке первичного алюминия и в Китае, и в Евросоюзе. Это увеличивает спрос на российский алюминий, — сказал Хестанов. — Энергетический кризис в ЕС и Китае вряд ли удастся преодолеть быстро. Существующее положение дел, весьма вероятно, сохранится как минимум в течение I—II кварталов (если не случится сюрпризов, связанных с пандемией или долговым кризисом в Китае)».

По его словам, в условиях высокой инфляции в большинстве крупных экономик мира рост цен на алюминий может быть весьма вероятным.

«Препятствовать этому может только значительное падение спроса в случае введения масштабных локдаунов в Китае или ЕС. Но вероятность этого крайне мала», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай показывает наибольшие темпы роста спроса на алюминий.

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