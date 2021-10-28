Ижевск, 28 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. По итогам рейдов в общественном транспорте Ижевска в отношении 28 нарушителей масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Samadm.ru Пассажиры в масках в общественном транспорте Самары

В мэрии отмечают, что большинство граждан без лишних вопросов надевают маску, однако иногда у человека просто нет маски, или он наотрез отказывается ее надевать. Именно в таких случаях составляется протокол об административном правонарушении.

По словам ведущего юрисконсульта Административной инспекции Ижевска Олеси Чуверовой, соблюдение масочного режима — обязательное правило для всех. От обязанности носить маску не освобождает вакцинация или ранее перенесенное заболевание.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 28 октября прививку от коронавируса сделали 496 833 человека. Второй компонент препарата получили 343 023 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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