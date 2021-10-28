Москва, , 13:05 — REGNUM Цена нефти Brent резко обрушилась в начале дня 28 октября с котировок закрытия накануне, 27 октября, на $84,50 к $81,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Поводов было несколько. Запасы чёрного золота в США поднялись до 4,27 млн баррелей при прогнозе 1,9 млн баррелей. Газпром объявил об увеличении поставок в Европу газа, что снизило его цену и повлияло на позиционирование альтернативного топлива из нефтепродуктов.

Иран объявил о готовности к переговорам для снятия эмбарго по поставкам своей нефти. Рост случаев заражения коронавирусом в Европе, России, Китае ставит под вопрос темпы восстановления спроса на энергоносители.

Тем не менее, первоначальная просадка котировок Brent была во многом быстро преодолена, уведя их вновь выше $83.

Дело в том, что участники рынка ориентируются на мощный восходящий тренд последних месяцев и пока готовы выкупать актив по снизившимся ценам.

Сегодня, 28 октября, не предполагается новых важных событий на рынке. Инвесторы ожидают их на следующей неделе. Это заседание ФРС США 3 ноября и встреча стран ОПЕК+ 4 ноября.

В преддверии воздействия данных ключевых факторов котировки 28 октября, вероятнее всего, сохранятся в текущем диапазоне $83,00−83,80 за баррель», — считает эксперт.

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