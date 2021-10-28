Москва, 28 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Российские банки в скором времени могут изменить свою кредитную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал информацию о падении чистой прибыли российских банков.

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«Помимо увеличения ключевой ставки здесь сыграли свою роль действия Центрального банка по ограничению активности банков в отношении потребительского кредитования, которое является наиболее доходным сегментом банковского бизнеса, — сказал Твердохлеб. — Повышение ставок по кредитам позволяет избежать перегрева рынка и в конечном счете сказывается на спросе на кредитные продукты, что приводит к снижению общей доходности. Кроме того, в августе-сентябре мы наблюдали рост операционных расходов банков, связанных с выполнением требований по идентификации клиентов».

Как полагает экономист, в связи с этим можно ожидать некоторых изменений кредитной деятельности банков.

«Прежде всего, банки будут ужесточать требования к заемщикам. Кроме того — соглашаться на меньшую маржинальную доходность по кредитам, так как увеличение ключевой ставки влечет и рост процентов по обязательствам банков, а увеличив кредитные ставки, банки могут потерять клиентов», — уточнил Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что доля ипотечного кредитования в ВВП РФ будет расти.