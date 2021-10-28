Ростов-на-Дону, 28 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Более тысячи студентов Ростовского государственного медицинского университета активно подключились к борьбе с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

ИА REGNUM Бейдж волонтера

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В состав регионального отделения всероссийского движения «Волонтёры-медики» вошли более тысячи студентов, ординаторов и врачей. Они оказывают помощь в поликлиниках, больницах, пунктах вакцинации, региональном центре оперативного мониторинга ситуации по коронавирусу, помогают с доставкой продуктов и лекарств.

Отличившимся председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников вручилнаграды.