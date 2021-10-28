Москва, , 12:58 — REGNUM Отскочив от уровня 69 рублей ранее на этой неделе, в ходе торгов 27 октября доллар подскочил к отметке 70,50 рубля и завершил торги над уровнем 70 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Сегодня, 28 октября, пара доллар/рубль открылась гэпом вверх, попытавшись развить восходящую коррекцию от минимумов июня 2020 года, однако встретила сопротивление и вернулась в зону вчерашних уровней закрытия.

Резкая коррекция российской валюты была вызвала, прежде всего, распродажами на рынке нефти, подкрепленными техническим фактором перекупленности. Brent резко сползла вниз, протестировав уровень $82 за баррель.

Это была реакция на отчет минэнерго США, который отразил рост запасов сырой нефти на прошлой неделе. Впрочем, статистика послужила лишь предлогом для фиксации прибыли, но этот факт не предотвратил ответную реакцию рубля, который напрашивался на коррекцию.

Теперь в центре внимания игроков снова находится отметка 70 руб. На рынке Форекс USD ведет себя скромно, торгуясь в тесных диапазонах и с минимальными внутридневными изменениями.

Более любопытную динамику сегодня может показать евро/рубль в контексте предстоящего заседания ЕЦБ. После вчерашнего ралли до 81,85 руб., котировки тестируют зону 81,50 руб.

Если европейский Центробанк продемонстрирует голубиную и осторожную риторику относительно перспектив монетарной политики и восстановления региональной экономики, пара вполне может вернуться под отметку 81 руб. до конца сессии, если при этом нефть воздержится от новой волны падения», — считает эксперт.

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