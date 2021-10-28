Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM В Ленинградской области с начала пандемии в марте 2020 года выявлено более 77 тыс. инфицированных коронавирусом граждан. Об этом 28 октября сообщили в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки в области выявлены 362 носителя, что на девять больше, чем днем ранее.

Вирус SARS-CoV-2 (сс)NIAID

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Наибольшее число новых инфицированных за последние сутки обнаружено в крупных населенных пунктах: Кириши (22), Тихвин (18), Выборг (17), Гатчина (16), Волхов (13), Янино-1, Сланцы (по 12), Мурино (11), Луга (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 77 283 носителей SARS-CoV-2, из них выздоровели 58 703 человека, в том числе 314 были выписаны по выздоровлению за прошедшие сутки. Умер с начала пандемии 2551 пациент с COVID-19, в том числе пять летальных исходов было зарегистрировано за прошедший день.

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