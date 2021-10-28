Москва, 28 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В среднем размеры оплаты труда в России существенно превышают МРОТ. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос, «сколько можно прожить на 13 тыс. 617 рублей в месяц».

Иван Шилов ИА REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов

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«Хочу сказать, что минимальный размер оплаты труда — это единица, от которой считаются уровни оплаты труда. Мы и говорим о том, что заработная плата не может быть ниже минимального размера труда, но видим, что средние размеры оплаты труда по субъектам РФ, да и по Российской Федерации в целом, в разы превышает это значение», — заявил Силуанов.

«Поэтому минимальный размер оплаты труда используется как расчётная единица при определении фонда оплаты труда», — указал он.