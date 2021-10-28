Минск, , 12:57 — REGNUM С начала года Белоруссия направила России более 4 тыс. просьб о правовой помощи по уголовные делам. Об этом говорится в материалах, подготовленных к рабочей встрече генеральных прокуроров России и Белоруссии Игоря Краснова и Андрея Шведа, которая проходит 28 октября в Минске.

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В белорусской генпрокуратуре отметили, что на Россию приходится основной объём запрошенной правовой помощи — 78,8%. С начала года из Минска в Москву направили 154 ходатайства о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.

«Направлено также свыше 4 тыс. просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам», — сообщили в ведомстве.

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