Варшава, , 12:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 28 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 8 378 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умер 101 человек, у 75 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 2 998 891 случай заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 76 773. В больницах по состоянию на 28 октября находятся 5 863 пациента с COVID-19. Из них 495 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.