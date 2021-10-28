Южно-Сухокумск, , 13:10 — REGNUM В Дагестане был выявлен факт трудоустройства без проведения конкурса на должности муниципальной службы в городе Южно-Сухумске. За незаконную работу были уволены девять человек, среди них два заместителя главы города, сообщили 28 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Увольнение geralt

«От занимаемых должностей освобождены девять муниципальных служащих, в том числе двое заместителей главы города, а также руководители 14 подведомственных администрации учреждений», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Факт нарушения законодательства о муниципальной службе был выявлен при проведении проверки городской прокуратуры. По её итогам было направлено представление главе города, и председателю контрольно-счетной палаты и руководителю собрания депутатов города Южно-Сухокумск. В настоящее время нарушения законов устраняются.