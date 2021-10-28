Ульяновск, , 12:54 — REGNUM В Ульяновской области регистрируют очередные летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 28 октября, число жертв пандемии в Ульяновской области достигло 2967 человек, из них за последние сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что за последние три недели, с 15 по 28 октября, минимальное количество летальных исходов зарегистрировано за 20 октября, когда скончались восемь ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 30 октября по 7 ноября, которые объявлены в стране нерабочими, медицинская помощь будет оказываться «в непрерывном режиме».

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