Тюмень, 28 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Тюменской областной думе место ушедшего в Совет Федерации Дмитрия Горицкого занял ямальский строитель Игорь Нак. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба регионального парламента.

Пресс-служба тюменской областной думы Игорь Нак

На втором заседании Тюменской областной думы Игорь Нак получил мандат и принял присягу.

Игорь Нак родился 6 августа 1963 года в Москве. В 1985 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Трудовую деятельность начал в 1985 году мастером, производителем работ строительно-монтажного поезда № 643 треста «Мосэлектротягстрой». С 1986 года работает на Крайнем Севере. Является генеральным директором АО «Ямалтрансстрой». Общий стаж работы в строительной отрасли более 23 лет.

С 2000 года Игорь Нак возглавлял политсовет Ямало-Ненецкого регионального отделения общественного движения «Единство» и партии «Единая Россия». С 2007 года избран руководителем ямальского отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей». Кроме того, является президентом «Объединения работодателей Ямало-Ненецкого автономного округа».