Москва, , 12:53 — REGNUM В первую очередь федеральное правительство фокусируется на помощи семьям с детьми и неработающим пенсионерам. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос, когда наступит восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ресурсы, которые из бюджета, сейчас концентрируем в первую очередь семей с детьми и решения вопроса бедности. Поэтому это для нас самый главный приоритет», — заявил Силуанов.

«А второе — приоритет поддержки неработающих пенсионеров, которые не имеют доходы, с тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть, и пенсия позволяла увеличивать размер этой пенсии. Мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если бы, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений — то даём дополнительные меры разовой поддержки», — указал он.