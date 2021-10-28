Москва, 28 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минфина Антону Силуанову увязать меры господдержки к заработной плате, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

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«Нам надо увязать господдержку с заработной платой. Смотрите, мы, как государство, помогаем предприятиям: дотации, субсидии. Но при этом не стимулируем выплату зарплаты в белую, рост ее. Почему это не сделать? Это на самом деле, должно быть. А получается, деньги перечисляем, их потом в офшоры загоняют. Заработная плата минимальная, люди от этого страдают. А собственник, недобросовестный — по карманам и отдыхать», — заявил Володин.

По мнению спикера Госдумы, для реализации предложения достаточно подзаконных актов и рекомендаций.

«Мы будем стимулировать и экономику, и с другой стороны, оплата труда будет достойной. Предприятия входят в тройку ведущих федеральных, зарплата по 13 тыс. Вдумайтесь, там огромная «оборотка», прибыль. И это, конечно, нас не может не волновать. Давайте мы с вами эти вопросы будем выносить», — предложил он Силуанову.

В рамках бюджетного процесса Госдума также обсуждает законопроект о минимальном размере оплаты труда (МРОТ).