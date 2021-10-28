Уфа, 28 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Подростков заподозрили в опрокидывании автомобиля в Стерлитамаке. Соответствующее видео 28 октября было опубликовано на странице «РЕН ТВ | Новости» в социальной сети.

Подросток

По информации журналистов, у водителя автомобиля произошел конфликт с молодыми людьми.

«Таким способом компания решила наказать «нарушителя», — говорится в сообщении.

По информации некоторых СМИ, подростков доставили в отделение полиции. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.