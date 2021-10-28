Москва, , 12:49 — REGNUM Во время пандемии коронавируса 52% жителей России ни разу не приходили на работу больными. Основная причина — опасение заразить коллег, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

ОРВИ flockine

Выходить на работу, несмотря на недомогание и плохое самочувствие, приходилось 48% опрошенных, среди молодежи до 34 лет и людей с доходом менее 50 тыс. руб. — по 51%. Чаще всего сотрудники приходили на работу заболевшими из-за производственной необходимости (36%).

Также среди причин — финансовые потери при оформлении больничного (24%), сделки, отчеты, переговоры (22%). Доводилось болеть на рабочем месте 13% работников, потому что работодатель не приветствует больничные, 5% — из чувства ответственности.

Опрос проведен 23 сентября-25 октября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 330 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждый четвертый руководитель (25%) стимулирует сотрудников болеть дома и не приносить инфекции на работу.

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