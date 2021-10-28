Москва, , 12:48 — REGNUM Выдача кредитов по программе «ФОТ 3.0» возобновится с 1 ноября, сообщил 28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

Он рассказал об интересе к программе со стороны бизнеса и отметил изменение срока погашения кредита — с шести до 12 месяцев.

«Важно, что в первые полгода можно ничего не платить — ни процентов, ни основного долга. А после, в течение 12 месяцев, погашать займ равными долями по низкой ставке — всего в 3% годовых», — сказал Мишустин.

По его словам, выдача новых кредитов по «ФОТ 3.0» начнётся уже с 1 ноября и завершится в конце года.

«На реализацию программы дополнительно выделим из бюджета до 20 млрд рублей», — добавил глава правительства.