Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Нежелание администрации президента США Джо Байдена выводить американские войска из Сирии, где они недавно подверглись атаки с беспилотника, может привести к еще большему числу бессмысленных жертв, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье, вышедшей 28 октября в Responsible Statecraft.

«Президенту Байдену необходимо немедленно вывести все войска из Сирии», — отметил Дэвис, по словам которого в Вашингтоне слишком многие страдают нездоровой зависимостью от размещения американских военных в как можно большем числе стран за рубежом.

В течение многих лет они агрессивно боролись против любых разговоров о выводе войск откуда бы то ни было. Исключением из этого правила стала война в Афганистане. Во всех же остальных случаях любые попытки добиться вывода американских всегда завершались провалом, и Сирия, где американские военные недавно стали целью для удара со стороны вооруженных формирований, предположительно связанных с Ираном, стала лишь последним тому примером.

Американский лидер уже не первый месяц сталкивается с давлением тех, кто хотел бы, чтобы Вашингтон ответил на эти нападки силой. Так, в феврале Байден отдал приказ о нанесении удара по целям на востоке Сирии.

«Прежде чем еще один американский военнослужащий бессмысленно потеряет свою жизнь, пора закончить эту ненужную миссию», — подчеркнул бывший американский военный, указав на то, что цель отправки в республики военнослужащих США была достигнута уже давно.

Держать американских военнослужащих в постоянной опасности без конкретной нужды — неприемлемое безрассудство. Лишь вопрос времени, когда одна из этих ракетных атак попадет в цель, в результате чего погибнут или получат ранения американские граждане. Тогда Байден окажется в очень непростой ситуации, поскольку от него будут требовать ответить на этот удар военными методами.

«Единственным результатом таких действий будет усиление напряженности, повышение шансов вступить в бессмысленную войну с Ираном и заставить жертв среди иранских граждан и подконтрольных Тегерану сил поклясться еще больше отомстить американцам. Пора президенту вывести наши войска и положить конец ненужному риску для американских войск», — заключил он.