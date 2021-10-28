Санрайз, США, , 12:46 — REGNUM Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 28 октября сообщает пресс-служба лиги.

Сергей Бобровский Андрей Чудаев

В матче с «Бостон Брюинз» Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам из 31. «Флорида» победила со счётом 4:1.

Первой звездой дня стал форвард «Филадельфии Флайерз» Кэм Аткинсон, который сделал дубль в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:3).

Третьей звездой признан нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, на счету которого победная шайба в овертайме матча против «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).

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