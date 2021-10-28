Томск, , 12:46 — REGNUM В Томской области приняты дополнительные ограничительные меры для заведений общепита и торговых центров из-за сохраняющейся напряжённой эпидситуации. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Коронавирус сегодня агрессивен, растёт количество средне-тяжёлого и тяжёлого течения заболевания. Поэтому мы вынуждены ввести дополнительные ограничения», — отметила замгубернатора Алёна Левко.

Так, с 30 октября кафе и ресторанам запрещено работать по ночам с 23 до 6 часов утра. С 15 ноября войти в торгово-развлекательные центры граждане смогут лишь после предъявления сертификат о вакцинации или перенесённом заболевании.

Замглавы региона также не исключила новых ограничений, если обстановка с коронавирусом в регионе не стабилизируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Томской области будут закрыты кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в ТЦ будут работать только на доставку или на вынос.

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