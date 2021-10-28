Ереван, , 12:45 — REGNUM Власти Армении готовы к нормализации своих отношение с Турцией и ведет обсуждение этого вопроса со своими коллегами из России. Об этом 28 октября заявил по итогам заседания армянского правительства секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы неоднократно заявляли, что готовы нормализовать отношения с Турцией. Мы ведем обсуждения также с нашили российскими коллегами, как можем продвигаться вперед по данному вопросу», — сказал он.

Также Григорян добавил, что и Ереван, и Анкара ранее уже заявляли о положительных сигналах в этом вопросе и могут начать процесс нормализации отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский президент Армен Саркисян заявил, что в случае, если в Армении будет изменена конституция и в республике форма правления сменится на президентскую, он готов сразу уйти в отставку.