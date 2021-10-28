Ереван, 28 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Власти Армении готовы к нормализации своих отношений с Турцией и ведет обсуждение этого вопроса со своими коллегами из России. Об этом 28 октября заявил по итогам заседания армянского правительства секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Мы неоднократно заявляли, что готовы нормализовать отношения с Турцией. Мы ведем обсуждения также с нашили российскими коллегами, как можем продвигаться вперед по данному вопросу», — сказал он.

Также Григорян добавил, что и Ереван, и Анкара ранее уже заявляли о положительных сигналах в этом вопросе и могут начать процесс нормализации отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский президент Армен Саркисян заявил, что в случае, если в Армении будет изменена конституция и в республике форма правления сменится на президентскую, он готов сразу уйти в отставку.