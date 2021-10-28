Симферополь, , 12:45 — REGNUM Систему QR-кодов намерены разработать в Крыму для граждан, которые имеют медицинский отвод от прививки от коронавируса. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов по итогам заседания регионального оперативного штаба 28 октября.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Планируется разработать систему QR-кодов для тех граждан, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы и, соответственно, не могут получить сертификат о вакцинации», — говорится в сообщении Аксёнова в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября на территории Республики Крым действует система QR-кодов для посещения объектов общепита, кинотеатров, музеев, театров, цирков, а также салонов красоты, бассейнов, саун. При этом власти сообщают о существенном росте желающих привиться от коронавируса за последние дни.