Кемерово, , 12:41 — REGNUM Решение об изменении мер по противодействию коронавирусу в Кемеровской области было принято на заседании оперативного штаба после консультации с сотрудниками Роспотребнадзора, сотрудниками минздрава, экспертами других специальностей, представителями министерств правительства области. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Михаил Малин.

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«Данное решение поддержано руководителями предприятий и организаций всех форм собственности, так как значительное количество их сотрудников, а по многим организациям эта цифра достигает 80−90%, получили прививку от коронавируса и полностью вакцинированы. Поэтому на данных предприятиях нет смысла останавливать производство, нет смысла останавливать либо ограничивать предоставление услуг кузбассовцам, так как ещё в июне, июле и августе основная масса данных сотрудников начала активно программу вакцинации. Лица старше 60 лет могут воспользоваться этими днями, чтобы вакцинироваться», — сказал Малин.

Напомним, что в Кузбассе внесены изменения в действие мер против коронавируса. Так, органам государственной власти, местного самоуправления муниципальных образований, организациям, индивидуальным предпринимателям поручено в период нерабочих дней определить численность сотрудников, обеспечивающих функционирование деятельности. Заполняемость организаций культуры не должна превышать 50%. Гражданам в возрасте60 лет и старше рекомендовано соблюдать режим изоляции в домашних условиях. Режим изоляции в домашних условиях не распространяется на граждан, имеющих завершенный курс вакцинаци или переболевших данным заболеванием (в течение последних 6 месяцев) и имеющих QR-код.

Кроме того, запрещается с 23:00 до 6:00 проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг организациями общественного питания.