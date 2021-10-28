Белград, 28 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Столица Сербии Белград оказалась на первом месте в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом в мире. Рейтинг опубликован на сайте IQAir 28 октября.

Белград

По данным сайта, воздух в Белграде оказался более загрязненным, чем воздух в индийском городе Дели, пакистанском Карачи и китайском Ухане.

Напомним, что Белград в ноябре 2020 года и феврале 2021 года уже занимал первое место в рейтинге самых загрязненных городов мирв.