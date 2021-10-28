Ереван, , 12:37 — REGNUM Власти Армении выступают за то, чтобы российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе оставался дольше срока, который был прописан в трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, сообщает Sputnik.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, создаваемые в Нагорном Карабахе инфраструктуры дают основание рассчитывать на то, что российские военные останутся там дольше.

Отвечая на вопрос, может ли Армения в одиночку обеспечивать безопасность Нагорного Карабаха, Григорян подчеркнул, что сейчас ведутся совместные обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы — гарант режима перемирия в Нагорном Карабахе.

Российский лидер отметил, что при содействии РФ в Карабах поступают гуманитарные грузы, территория ‑ и с армянской, и с азербайджанской стороны — разминируется.

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