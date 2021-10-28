Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM ГУП «Горэлектротранс» окажет помощь пострадавшим в ДТП с участием двух трамваев на юге Санкт-Петербурга. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Трамваи после ДТП (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

«Причины ДТП будут устанавливаться специальной рабочей комиссией. Определение обстоятельств ДТП находится на контроле комитета по транспорту. СПб ГУП «Горэлектротранс» окажет помощь и необходимое содействие пострадавшим», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло 28 октября около 09:45 мск на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. По предварительным данным, водителю одного из трамваев стало плохо, и он потерял контроль над движущимся вагоном. В результате попутного столкновения пострадали 16 пассажиров, которые были госпитализированы в больницы города с травмами средней степени тяжести. По данному факту начато предварительное расследование.

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